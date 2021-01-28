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28 января 2021, 14:53 7

Гетманцев посоветовал митингующим предпринимателям "работать, а не заниматься политикой"

28 января 2021, 14:53 7
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Он напомнил, что фискализация отложена до конца года
Он напомнил, что фискализация отложена до конца года
Фото из открытых источников
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Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Даниил Гетманцев отреагировал на протесты предпринимателей, которые продолжаются в столице.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

В кулуарах Верховной Рады председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа” Даниил Гетманцев заявил, что участники акции "SaveФОП", которые сейчас бастуют на Майдане Независимости в Киеве против фискализации, должны работать и зарабатывать деньги за счет своего бизнеса, а не заниматься политикой.

Надо посоветовать им работать и зарабатывать деньги для себя и своих семей. Там, где у них есть бизнес. Если это физические лица-предприниматели, то они должны работать и зарабатывать деньги — это основная их функция. А не заниматься политикой, - заявил политик.

Гетманцев напомнил, что фискализация отложена до конца года.

Фискализация не мешает ни одному предпринимателю ни в одной стране мира. А если они не хотят работать по цивилизованным правилам, то, наверное, надо закрыть бизнес. И работать, возможно, в другой сфере, где не нужно выполнять простой и абсолютно доступный инструмент, как РРО, - добавил он.

По словам нардепа, он не видит смысла в обсуждении вопроса фискализации.

Что мы сейчас обсуждаем? Люди требуют, чтобы не устанавливали РРО. Люди могут требовать, чтобы отменили налоги. Люди могут требовать, чтобы лето было всегда. И мы можем проголосовать за эти законы. Давайте! И удовлетворим людей, как это делалось 30 лет в нашем государстве. Но потом не будем спрашивать, почему наши врачи уезжают, почему пенсионеры находятся за чертой бедности. И почему мы самая бедная страна Европы, - подчеркнул глава налогового комитета ВР.

Как сообщалось ранее, сегодня на Майдане митингующие ФОПы начали свой марш протеста. Участники акции перекрыли дорогу.

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