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27 січня 2021, 10:45 19

Під Кабміном мітингують екоативісти: пророкують масштабний "дерибан" природних багатств

27 січня 2021, 10:45 19
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Сьогодні в Кабміні повинні визначитися з передачею держагентств на баланс Мінагрополітики
Сьогодні в Кабміні повинні визначитися з передачею держагентств на баланс Мінагрополітики
Фото: PavlovskyNews
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У разі передачі природних багатств України на баланс Мінагрополітики може статися масштабний "дерибан". Про це попереджають еко-активісти, які сьогодні, 27 січня, зібралися на мітинг біля стін Кабміну.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Так, сьогодні в уряді повинні вирішити питання передачі рибного, водного та лісового агентств на баланс Мінагрополітики. Активісти природоохоронних організацій називають можливість такого рішення катастрофою для природи.

Держагентства були у відомстві Мінагрополітики до 2019 року. Тоді, як стверджують екологи, і відбувалася масова вирубка лісів. Зараз контролює ці агентства Міністерство по охороні навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у столиці поліція посилила чергування через протести в урядовому кварталі.

Кабмін ліс протести вирубка природа
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