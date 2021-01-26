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26 січня 2021, 14:48 51

Кабмін виділив 879 млн грн на виплати чиновникам ліквідованих районів

26 січня 2021, 14:48 51
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Відповідне розпорядження прийнято сьогодні під час засідання Уряду
Відповідне розпорядження прийнято сьогодні під час засідання Уряду
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України розподілив 879 млн грн облдержадміністраціям для забезпечення окремих видатків, пов’язаних з ліквідацією районів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Уряд перерозподілив частину бюджетних призначень, а саме 879 млн грн, передбачених у державному бюджеті за загальнодержавними видатками Міністерству фінансів для забезпечення окремих видатків, пов’язаних з ліквідацією районів, - йдеться в повідомленні.

В міністерстві додають, що йдеться про кількість працівників, які попереджені про вивільнення, яким необхідно виплатити вихідну допомогу та які отримають грошову компенсацію за невикористані відпустки.

Так, передані обласним державним адміністраціям кошти спрямовані на виплату працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються: заробітної плати, що складається з посадового окладу, надбавки за ранг і вислугу років; вихідної допомоги; грошової компенсації за невикористані відпустки працівникам, які вивільняються.

Повідомляється, що розподіл частини бюджетних призначень здійснено за єдиними підходами з урахуванням середньомісячної заробітної плати для райдержадміністрацій, врахованої на 2021 рік, та кількісних показників, наданих облдержадміністраціям за встановленими постановою уряду формами.

Як повідомлялося раніше щодо реорганізації РДА, їх кількість зменшиться втричі, а ЦНАПи працюватимуть як і раніше. Мінцифри запевняє, що процес реорганізації не позначиться на якості адмінпослуг.

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