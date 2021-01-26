У Кабміні розповіли про готовність до вакцинації від COVID-19

Уряд готує медичну систему для розгортання кампанії з COVID-вакцинації

Уряд готує медичну систему для розгортання кампанії з COVID-вакцинації

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 26 січня заявив, що вже сформовано спеціальні мобільні бригади та готуються пункти щеплень, також у регіонах вже визначені на місцях відповідальні щодо вакцинування.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні у Верховній Раді, передає RegioNews.

Уряд підготував і продовжує готувати медичну систему для розгортання швидкої кампанії з вакцинації... Вже визначені відповідальні на місцях - процес в областях координуватимуть керівники департаментів охорони здоров'я", – повідомив Шмигаль.

За його словами, продовжується формування маршрутів для оперативного та безпечного доставлення вакцин, формування бригад, що проводитимуть щеплення.

Склад бригад уже сформований поіменно. Є чітке розуміння, хто і де буде працювати та кого обслуговувати. Таких мобільних бригад буде працювати понад 500", – зазначив він.

Прем'єр-міністр пояснив, що другий та подальші етапи вакцинації планується проводити уже в пунктах щеплень. Всього до реалізації COVID-вакцинування буде залучено 4 тисячі закладів.

Раніше повідомлялось, що Кабмін планує укрупнити облгази та завести в них тимчасові адміністрації.