Володимир Зеленський звільнив двох очільників РДА в Запорізькій області

RegioNews визначив актуальні особливості регіонального політичного ландшафту країни після останніх місцевих виборів, порахувавши кількість керівних посад в президіях обласних рад, які дісталися україн...

Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах

18 січня 2021

Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА

Місцеві вибори в Слов'янську повинні були поставити всі крапки над «i» в питанні, хто в найближчі п'ять років буде контролювати владу у цьому знаковому для всієї країни місті в Донецькій області. Одна...