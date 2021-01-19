Володимир Зеленський звільнив двох очільників РДА в Запорізькій області
Чиновників було звільнено згідно із поданими ними заявами
Чиновників було звільнено згідно із поданими ними заявами
Президент України Володимир Зеленський звільнив двох голів районних державних адміністрацій у Запорізькій області.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу президента, передає RegioNews.
Так, розпорядженням №7/2021-рп Зеленський звільнив Вікторію Васильчишину з посади голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою нею заявою.
Олена Шевченко була звільнена з посади голови Токмацької РДА Запорізької області. Вона також подала раніше заяву про відставку.
Нагадаємо, Зеленський звільнив голову райдержадміністрації на Харківщині згідно із поданою ним заявою.
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