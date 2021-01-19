12:26  19 січня
На Закарпатті мітингувальники вимагають відставки керівництва області
11:24  19 січня
Намагався продати посаду в Офісі президента за $200 тисяч: правоохоронці затримали шахрая
08:11  19 січня
На Донбасі не зафіксовано порушень: від початку доби спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
19 січня 2021, 12:36 415

Володимир Зеленський звільнив двох очільників РДА в Запорізькій області

19 січня 2021, 12:36 415
Читайте также на русском языке
Чиновників було звільнено згідно із поданими ними заявами
Чиновників було звільнено згідно із поданими ними заявами
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський звільнив двох голів районних державних адміністрацій у Запорізькій області.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Так, розпорядженням №7/2021-рп Зеленський звільнив Вікторію Васильчишину з посади голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою нею заявою.

Олена Шевченко була звільнена з посади голови Токмацької РДА Запорізької області. Вона також подала раніше заяву про відставку.

Нагадаємо, Зеленський звільнив голову райдержадміністрації на Харківщині згідно із поданою ним заявою.

Володимир Зеленський звільнення президент РДА указ Запорізька область
В Одесі відсторонили від посади директора морського порту
19 січня 2021, 12:04
У Харківській ОДА значно скоротили кількість чиновників в райадміністраціях
19 січня 2021, 10:59
Голову КСУ Тупицького не пустили в Конституційний суд
19 січня 2021, 10:45
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Всі блоги »