13:39  27 января
Директора коммунального предприятия Харькова подозревают в присвоении миллиона гривен
10:29  27 января
На Одессу обрушился сильный снегопад: город парализован (ФОТО)
18:07  27 января
Боевики шесть раз обстреливали украинских военных на Донбассе - штаб
UA | RU
UA | RU
27 января 2021, 15:24 182

Кабмин согласовал кандидатуры заместителей глав Одесской, Харьковской и Черниговской ОГА

27 января 2021, 15:24 182
Читайте також українською мовою
Теперь их должен назначить на должности президент Владимир Зеленский
Теперь их должен назначить на должности президент Владимир Зеленский
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров Украины на заседании 27 января согласовал ряд кадровых назначений, в частности, кандидатуры заместителей председателей нескольких областных государственных администраций.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

В частности, была согласована кандидатура генерала СБУ Бориса Волошенкова на должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.

На должность заместителя главы этой же ОГА согласовали кандидатуру Константина Гоя.

Юрист и медийщик из Днепра Антон Деньгуб станет заместителем главы Харьковской областной государственной администрации. Он будет заниматься массовыми коммуникациями, культурой, туризмом и цифровой трансформацией.

Согласно решению правительства, Елена Дума станет заместителем председателя Черниговской ОГА.

Кроме того, Кабмин решил назначить Родиона Абашева главой Измаильской районной государственной администрации (РГА) Одесской области.

Напомним, 18 января Владимир Зеленский уволил двух руководителей РГА в Запорожской области. Чиновников уволили согласно поданным ими заявлениям.

Кабмин назначение кадры заседание РГА ОГА
Кабмин предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта – Шмыгаль
27 января 2021, 14:33
Кабмин ввел санкции против 13 российских авиакомпаний
27 января 2021, 14:09
Правительство ввело компенсации некоторым потребителям электроэнергии
27 января 2021, 13:50
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Все блоги »