Кабмин согласовал кандидатуры заместителей глав Одесской, Харьковской и Черниговской ОГА

Теперь их должен назначить на должности президент Владимир Зеленский

Теперь их должен назначить на должности президент Владимир Зеленский

Фото: Кабмин

Кабинет Министров Украины на заседании 27 января согласовал ряд кадровых назначений, в частности, кандидатуры заместителей председателей нескольких областных государственных администраций.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

В частности, была согласована кандидатура генерала СБУ Бориса Волошенкова на должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.

На должность заместителя главы этой же ОГА согласовали кандидатуру Константина Гоя.

Юрист и медийщик из Днепра Антон Деньгуб станет заместителем главы Харьковской областной государственной администрации. Он будет заниматься массовыми коммуникациями, культурой, туризмом и цифровой трансформацией.

Согласно решению правительства, Елена Дума станет заместителем председателя Черниговской ОГА.

Кроме того, Кабмин решил назначить Родиона Абашева главой Измаильской районной государственной администрации (РГА) Одесской области.

Напомним, 18 января Владимир Зеленский уволил двух руководителей РГА в Запорожской области. Чиновников уволили согласно поданным ими заявлениям.