13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
08:11  27 січня
Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 14:58 28

Зеленський увів у дію рішення РНБО про позбавлення волі за брехню в деклараціях

27 січня 2021, 14:58 28
Читайте также на русском языке
Чиновників, які подали неправдиві відомості про статки, зможуть притягувати до кримінальної відповідальності
Чиновників, які подали неправдиві відомості про статки, зможуть притягувати до кримінальної відповідальності
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про схвалення проєкту закону про посилення відповідальності за подання неправдивих відомостей в деклараціях чиновників.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Рада національної безпеки та оборони України схвалила цей законопроєкт та рекомендувала президенту подати його на розгляд до парламенту як невідкладний.

Він передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

Так, за умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів, пропонується накладати штрафи від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або карати громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, до реєстру корупціонерів торік потрапили понад 5 тисяч осіб, 993 особи притягнули до кримінальної відповідальності.

РНБО Володимир Зеленський чиновники декларацїї законопроєкт Кримінальна відповідальність
Кабмін пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня – Шмигаль
27 січня 2021, 14:33
Парламентарі ухвалили законопроєкт щодо захисту боржників від колекторських компаній
27 січня 2021, 12:36
Документ робить більш чітким діалог між владою та суспільством, - Зеленський про Закон про референдум
26 січня 2021, 21:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Всі блоги »