Зеленський увів у дію рішення РНБО про позбавлення волі за брехню в деклараціях

Чиновників, які подали неправдиві відомості про статки, зможуть притягувати до кримінальної відповідальності

Чиновників, які подали неправдиві відомості про статки, зможуть притягувати до кримінальної відповідальності

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про схвалення проєкту закону про посилення відповідальності за подання неправдивих відомостей в деклараціях чиновників.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Рада національної безпеки та оборони України схвалила цей законопроєкт та рекомендувала президенту подати його на розгляд до парламенту як невідкладний.

Він передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

Так, за умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів, пропонується накладати штрафи від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або карати громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, до реєстру корупціонерів торік потрапили понад 5 тисяч осіб, 993 особи притягнули до кримінальної відповідальності.