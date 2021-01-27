Парламентарі ухвалили законопроєкт щодо захисту боржників від колекторських компаній

Пропонується встановити певні вимоги до кредитодавців, включаючи колекторські компанії, при врегулюванні простроченої заборгованості

Пропонується встановити певні вимоги до кредитодавців, включаючи колекторські компанії, при врегулюванні простроченої заборгованості

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Парламентарі ухвалили за основу законопроєкт щодо захисту боржників при врегулюванні питання заборгованості з колекторською компанією.

Відповідне рішення підтримали 355 народних депутатів України на пленарному засіданні у середу, 27 січня, передає RegioNews.

Законопроєктом № 4241 унормовуються стягнення будь-якими суб’єктами в позасудовому порядку заборгованості за кредитом. Колекторською компанією в документі визначається та, що здійснює врегулювання простроченої заборгованості та включена до Реєстру колекторських компаній, який вестиме Національний банк України.

Законопроект передбачає, щоб позичальника від погроз захищали не лише самі міркування моралі, а регулятор, озброєний відповідними засобами контролю, і механізми, завдяки яким ринок сам зробить вигнанцем того, що вирішив діяти за межами дозволеного, — сказала під час представлення законопроєкту голова підкомітету комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Пропонується встановити певні вимоги до кредитодавців, включаючи колекторські компанії, при врегулюванні простроченої заборгованості:

дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;

інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості та/або відступлення права вимоги новому кредитору;

укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;

повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору;

контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень.

Законопроєктом також пропонується встановити вимоги до взаємодії зі споживачем під час врегулювання простроченої заборгованості, це може відбуватися шляхом:

безпосередньої взаємодії (особисті або телефонні переговори);

надсилання повідомлень (текстових, голосових та інших повідомлень, в тому числі без залучення працівників шляхом використанням програмного забезпечення);

надсилання поштових відправлень (за місцем проживання або за місцем роботи).

Як повідомлялося, у сьогоднішньому порядку денном Ради також Національний план вакцинації населення. Також розглянуть проєкт постанови про створення ТСК з питань перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця”.