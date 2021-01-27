Зеленский ввел в действие решение СНБО о лишении свободы за ложь в декларациях

Чиновников, которые подали неправдивые сведения о своем состоянии, смогут привлекать к уголовной ответственности

Чиновников, которые подали неправдивые сведения о своем состоянии, смогут привлекать к уголовной ответственности

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об одобрении проекта закона об усилении ответственности за представление ложных сведений в декларациях чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил этот законопроект и рекомендовал президенту подать его на рассмотрение в парламент как неотложный.

Он предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Так, за умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов, предлагается налагать штрафы от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или наказывать общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в реестр коррупционеров в прошлом году попали более 5 тысяч человек, 993 человека привлекли к уголовной ответственности.