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21 січня 2021, 14:45 6

До реєстру корупціонерів торік потрапили понад 5 тисяч осіб, - НАЗК

21 січня 2021, 14:45 6
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993 особи притягнули до кримінальної відповідальності
993 особи притягнули до кримінальної відповідальності
Фото з відкритих джерел
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У 2020 році до Реєстру корупціонерів внесли 5 131 особу. Майже тисячу з них притягнули до кримінальної відповідальності.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Протягом 2020 року працівники НАЗК опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України. З цих рішень до Реєстру корупціонерів внесено відомості стосовно 5 131 особи", - інформує агентство.

Серед них:

  • 993 особи притягнули до кримінальної відповідальності;
  • 4001 особу - до адміністративної відповідальності;
  • на 116 осіб накладено дисциплінарні стягнення.

У відомстві зазначили, що найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за пропозицію, обіцянку або надання хабаря службовій особі, декларування недостовірної інформації та зловживання впливом.

Також до адміністративної відповідальності притягували за несвоєчасне подання декларації, неповідомлення про наявність в особи реального конфлікту інтересів.

При цьому найбільш часто як до кримінальної, так і до адміністративної відповідальності притягували депутатів місцевих рад, посадовців Національної поліції та держслужбовців.

Крім того, торік з Реєстру корупціонерів вилучено 21 особу:

  • 15 осіб на підставі рішень суду апеляційної інстанції про скасування вироку, винесення виправдувального вироку, скасування постанови про накладення адмінстягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
  • 6 осіб на підставі наказу про скасування накладення дисциплінарного стягнення.

Нагадаємо, раніше у НАЗК заявили, що декларування знову можуть визнати неконституційним.

Україна кримінал НАЗК корупція реєстр
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