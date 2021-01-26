Процес односторонньої передачі утримуваних в ОРДЛО українців триває, але дата не відома, - Денісова

Щодо декого з утримуваних ще досі тривають засідання у так званих "судах"

Щодо декого з утримуваних ще досі тривають засідання у так званих "судах"

Фото з відкритих джерел

Реалізація рішення керівництва так званих самопроголошених республік «ДНР» та «ЛНР» про односторонню передачу на контрольовану Урядом України територію наших співгромадян, які незаконно утримуються у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу – продовжується, але дата їхнього повернення наразі невідома.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

За наявною в мене інформацією реалізація рішення керівництва так званих самопроголошених республік "ДНР" та "ЛНР" про односторонню передачу на контрольовану Урядом України територію наших співгромадян, які незаконно утримуються у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу – продовжується, але точна дата їхнього повернення поки що невідома, - написала Денісова.

Вона також поінформувала, що у відношенні деяких осіб з-поміж тих, кого планують передати, ще досі тривають засідання у так званих "судах". Тому кількість та кого саме повернуть – невідомо.

За словами батьків та близьких, заявлені громадяни жодного разу не виходили на зв'язок з рідними, а їхнє місце перебування їм невідомо.

Одночасно інформую, що з початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла, і наразі становить – 267 осіб. З них 226 – цивільні особи, у тому числі 4 волонтерів, 37 – військовослужбовці, 4 – добробати, - додала омбудсмен.

За наявною в мене інформацією реалізація рішення керівництва так званих самопроголошених республік "ДНР" та "ЛНР" про... Posted by Людмила Денісова on Tuesday, January 26, 2021

Нагадаємо, раніше МЗС України заявило, що рішення РФ передати утримуваних в ОРДЛО українців не Україні, а Медведчуку – це удар по Нормандському формату. Українське міністерство називає це також "свідомим нівелюванням Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнень".

Натомість Разумков заявив, що до процесу повернення заручників і полонених треба підходити виважено. Він вважає, що через приватну особу не має ставити під зрив процес загального обміну або виконання домовленостей.