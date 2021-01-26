Процесс односторонней передачи удерживаемых в ОРДЛО украинцев продолжается, но дата не известна, - Денисова

В отношении некоторых задержанных еще до сих пор продолжаются заседания в так называемых "судах"

В отношении некоторых задержанных еще до сих пор продолжаются заседания в так называемых "судах"

Фото из открытых источников

Реализация решения руководства так называемых самопровозглашенных республик «ДНР» и «ЛНР» об односторонней передаче на контролируемую Правительством Украины территорию наших сограждан, которые незаконно содержатся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса продолжается, но дата их возвращения пока неизвестна.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей Facebook-странице передает RegioNews. По имеющейся у меня информации реализация решения руководства так называемых самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" об односторонней передаче на контролируемую Правительством Украины территорию наших сограждан, которые незаконно содержатся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса продолжается, но точная дата их возвращения пока неизвестна, - написала Денисова. Она также проинформировала, что в отношении некоторых лиц из тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в так называемых "судах". Поэтому количество и кого именно вернут – неизвестно. По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно. Одновременно информирую, что с начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросло, и сейчас составляет – 267 человек. Из них 226 – гражданские лица, в том числе 4 волонтера, 37 – военнослужащие, 4 – добробаты, - добавила омбудсмен. За наявною в мене інформацією реалізація рішення керівництва так званих самопроголошених республік "ДНР" та "ЛНР" про... Posted by Людмила Денісова on Tuesday, January 26, 2021 Напомним, ранее МИД Украины заявил, что решение РФ передать содержащихся в ОРДЛО украинцев не Украине, а Медведчуку – это удар по Нормандскому формату. Украинское министерство называет это также "сознательным нивелированием Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождений". Зато Разумков заявил, что к процессу возвращения заложников и пленных надо подходить взвешенно. Он считает, что через частное лицо не должно ставить под срыв процесс общего обмена или выполнения договоренностей.

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