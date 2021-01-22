Разумков заявив, що до процесу повернення заручників і полонених треба підходити виважено

Він вважає, що через приватну особу не має ставити під зрив процес загального обміну або виконання домовленостей

Він вважає, що через приватну особу не має ставити під зрив процес загального обміну або виконання домовленостей

Фото: УНІАН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що повернення заручників і полонених через приватну особу не має ставити під зрив процес загального обміну або виконання домовленостей.

Про це Разумков сказав у коментарі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews. "Якщо ми говоримо про мою позицію, я думаю, що тут головне - не нашкодити. Тому що якщо це може поставити під зрив процес загального обміну або виконання Мінських домовленостей з усіма іншими аспектами, які відображені там, та інших домовленостей, які відбувалися на рівні представників і ТКГ, і Нормандського формату - це обов'язково треба враховувати", - сказав спікер. Голова ВР додав, що "звісно, ми хочемо якомога швидше повернути всіх наших полонених, всіх наших заручників, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, але треба підходити до цього процесу виважено". Нагадаємо, раніше стало відомо, що бойовики незабаром можуть передати Україні дев’ятьох полонених.

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