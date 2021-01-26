На Харьковщине во время сессии подрались депутаты Изюмского горсовета

Городской голова вынужден был объявить перерыв

Городской голова вынужден был объявить перерыв

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Горизонты Изюмщины".

На видеозаписи эпизода сессии два депутата под призывы мэра сесть на место и женскую реплику из зала "Как голосовать за то, что в глаза не видели?" подошли к третьему депутата, который сидел за своим столом. Один из них что-то сказал ему, после чего тот подскочил и начал наносить удары по оппонентам, а они отвечали ему.

Впоследствии телеграмм-канале ВЕХА сообщили имена участников конфликта.

Анатолий Жидков из партии "Новые лица" (тот, что в синем пиджаке) бросился с кулаками на Дениса Штейман с ОПЗЖ, - пишут в Телеграм-канале.

Правоохранители, которые были в зале, не успели среагировать на инциндент. Городской голова Валерий Марченко вынужден был объявить перерыв.

Ранее сообщалось, что урожайным на драки был декабрь прошлого года.

в Частности, в Мариуполе во время сессии горсовета депутаты "ОПЗЖ" устроили драку. Конфликт произошел во время рассмотрения вопроса по городскому бюджету на 2021 год.

Также во время сессии Одесского облсовета подрались депутаты. В работе сессии объявили очередной перерыв.

Кроме этого, в Запорожье депутаты подрались, выбирая главу облсовета. Голоса депутатов собирали всю ночь, но их тогда не хватило для избрания председателя облсовета.