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26 січня 2021, 17:21 7

Кандидата в депутати Київради будуть судити за підкуп виборців — прокуратура

26 січня 2021, 17:21 7
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Кандидата та посередника викрили під час передачі частини грошових коштів
Кандидата та посередника викрили під час передачі частини грошових коштів
Фото: Нацполіція
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Київська міська прокуратура направила до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний висновок проти кандидата в депутати Київської міської ради та члена його штабу, яких в жовтні 2020 року під час місцевих виборів викрили в організації "сітки" підкупу виборців.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Згідно матеріалами слідства, вказані особи пропонували громадянам винагороду у сумі 1000 гривень за один відданий голос за визначеного кандидата. Згідно домовленостей, 500 грн виборець мав отримати до голосування і стільки ж після підтвердження про відданий голос”, - розповіли в прокуратурі.

Кандидата у депутати та посередника, яким виявився один із членів його штабу, викрили під час передачі частини грошових коштів для подальшого підкупу виборців.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті. За вчинене обвинуваченим загрожує до 7 років позбавлення волі”, - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, мова йде про одного із кандидатів від партії "Єдність Олександра Омельченка", в офісі якої у зв’язку із спробами підкупу виборців в жовтні 2020 року відбулися обшуки.

Нагадаємо, Нацполіція висунула підозри 25 особам за порушення під час виборів, найбільш поширеним порушенням був підкуп виборців.

суд Київ прокуратура Київрада Місцеві вибори Кандидат підкуп виборців
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