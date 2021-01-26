Фракція "Голос" офіційно змінила голову у Верховній Раді

Новим головою фракції в парламенті тепер буде Ярослав Железняк

Новим головою фракції в парламенті тепер буде Ярослав Железняк

Фото: з відкритих джерел

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні, 26 січня, на першому у 2021 році засіданні парламенту оголосив про зміну голови фракції "Голос". Замість Сергія Рахманіна цю посаду зайняв Ярослав Железняк.

Про це повідомив Разумков під час засідання парламенту, передає RegioNews. Відповідно до статті 60 Регламенту Верховної Ради, а також згідно з протоколом зборів фракції партії "Голос" від 28 грудня 2020 року повідомляю про обрання головою депутатської фракції "Голос" Железняка Ярослава Івановича, заступником голови фракції - Костенка Романа Васильовича", - розповів спікер. Головуючий повідомив про обрання головою фракції політичної партії "Голос" у #Рада9 народного депутата Ярослава Железняка, заступником голови фракції – Романа Костенка pic.twitter.com/Fd8ls96uFm — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) January 26, 2021 Нагадаємо, що Ярослав Железняк - перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. До обрання в Верховну Раду виконував функції радника міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. Раніше повідомлялось, що у "Голосі" назвали відповідальних за областями на місцевих виборах.

.