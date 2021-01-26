У "Слузі народа" планують вирішити з призначенням Вітренка до кінця тижня

Через розмови про можливе призначення, "слуги" не дійшли до обговорення важливих законопроєктів

Через розмови про можливе призначення, "слуги" не дійшли до обговорення важливих законопроєктів

Фото: з відкритих джерел

На засіданні фракції "Слуга народу", яка відбулася вчора ввечері, затягнулось обговорення питання можливого призначення міністром енергетики Юрія Вітренка. Через це нардепи не дійшли до обговорення важливих законопроєктів.

Як передає RegioNews, про це заявив голова партії Олександр Корнієнко за підсумками засідання.

Щодо порядку денного фракції. Були серйозні дискусії, тому ми фактично не дійшли до розгляду законопроєктів. Можливо будемо робити це або завтра, або в робочому режимі. Перше питання - це спілкування з Вітренком, воно зайняло близько 1,5 години", - сказав Корнієнко.

За його словами, зараз "слуги" збирають підписи щодо висування Вітренка як кандидата на посаду міністра енергетики. Для цього серед "Слуг народу” потрібно зібрати 173 голоси.

Далі, завтра-післязавтра, ми відправляємо подання Шмигалю, а він вносить його до ВР як пакет документів. Таким чином голосування за Вітренка може бути або в середу, або в четвер або в п’ятницю. Завтра точно не може бути", - додав Корнієнко.

Раніше повідомлялось, що Зеленський буде присутній на засіданні фракції "Слуга народу". На ньому збиралися розглядати питання Дубінського і призначення Вітренко. Згодом стало відомо, що зустріч Зеленського з фракцією закінчилася.

На зустрічі Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися, а Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти із фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".