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28 грудня 2020, 12:23 103

У Чернігові вже вдруге не змогли провести сесію облради

28 грудня 2020, 12:23 103
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Коаліція облради не змогла зібрати кворум через одного депутата, яка лікується від COVID-19
Коаліція облради не змогла зібрати кворум через одного депутата, яка лікується від COVID-19
Фото: Суспільне
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Сьогодні, 28 грудня через відсутність кворуму вдруге не змогла розпочатися сесія Чернігівської обласної ради.

Про це перед початком засідання оголосила голова обласної ради Олена Дмитренко, передає RegioNews.

За її словами, в залі зареєструвалося 32 депутати з 64. У повному складі не з’явилися на засідання депутати від партій "Наш край”, ОПЗЖ, "Європейська солідарність”, "За майбутнє” та "Батьківщина”.

Вони вважають, що під час першої сесії обласної ради 8 скликання голову, заступників та керівництво комісій обрали із порушеннями.

Більшість, до якої входять "Слуга народу”, "Рідний дім” та "Радикальна партія”, загалом нараховує 33 депутати. Через відсутність на сесії депутата Нелі Шаповаленко, яка лікується від коронавірусу, кворуму не було.

Нагадаємо, 23 грудня у Чернігові депутати не змогли провести сесію обласної ради, більшість депутатів облради не з’явилися на засідання.

Чернігів облрада сесія депутати коронавірус
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