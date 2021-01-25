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25 січня 2021, 19:31 1130

Реорганізація РДА: кількість зменшиться втричі, ЦНАПи працюватимуть як і раніше

25 січня 2021, 19:31 1130
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Мінцифри запевняє, що процес реорганізації не позначиться на якості адмінпослуг
Мінцифри запевняє, що процес реорганізації не позначиться на якості адмінпослуг
Фото з відкритих джерел
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З 2020 року розпочався процес реорганізації районних державних адміністрацій (РДА). Водночас ЦНАП при РДА продовжують функціонувати та надавати українцям якісні державні послуги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Мінцифри інформує про такі зміни, які настануть внаслідок реорганізації РДА: 320 РДА реорганізуються через приєднання до 100 РДА в адміністративних центрах нових районів; із 40 РДА утворяться 13 РДА в нових районах, де раніше була відсутня районна державна адміністрація.

До 2022 року всі ЦНАП при РДА працюватимуть, доки ЦНАП при відповідних ОМС не розпочнуть роботу.

Усі громадяни, як і раніше, зможуть відвідувати ЦНАП та отримувати зручні державні послуги.

Ми працюємо над тим, щоб всі ЦНАП під час реорганізації РДА були збережені. Центри працюватимуть у звичному режимі, зокрема, як територіальні підрозділи РДА новоутворених районів, — зазначила Людмила Рабчинська, заступниця Міністра цифрової трансформації.

Нагадаємо, 16 грудня Кабмін взявся за реорганізацію РДА ліквідованих районів. Уряд також ухвалив порядок, за яким відбуватиметься утворення та реорганізація райдержадміністрацій.

Згодом 18 грудня Зеленський підписав розпорядження про звільнення трьох голів РДА, 13 січня звільнив голову райдержадміністрації на Харківщині, 19 січня звільнив двох очільників РДА в Запорізькій області і 20 січня звільнив ще трьох голів РДА.

Як повідомлялося, тільки у Хмельницькій області звільнять більше тисячі працівників РДА. У зв’язку із звільненням чиновникам виплатять 62 мільйони гривень.

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