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21 січня 2021, 15:21 7

Звільнений Зеленським ексголова Берегівської РДА став заступником голови ОДА

21 січня 2021, 15:21 7
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Після звільнення він повідомляв, що займе вищу посаду
Після звільнення він повідомляв, що займе вищу посаду
Фото: із відкритих джерел
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Колишній голова Берегівської районної державної адміністрації Іштван Петрушка, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади 20 січня, перейшов працювати до Закарпатської обласної адміністрації.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Зеленський звільнив чиновника згідно із поданою ним заявою, тоді ж Петрушка повідомив, що після звільнення займе вищу посаду.

Сьогодні, 21 січня стало відомо, що чиновник перейшов працювати до Закарпатської ОДА. На сайті облдержадміністрації у розділі керівництво з'явилося ім'я ексочільника Берегівської РДА.

Нагадаємо, 20 січня Володимир Зеленський звільнив ще трьох голів РДА, зокрема, розпорядженням №9/2021-рп президент звільнив Іштвана Петрушку з посади голови Берегівської РДА Закарпатської області.

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