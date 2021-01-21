Звільнений Зеленським ексголова Берегівської РДА став заступником голови ОДА
Колишній голова Берегівської районної державної адміністрації Іштван Петрушка, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади 20 січня, перейшов працювати до Закарпатської обласної адміністрації.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Зеленський звільнив чиновника згідно із поданою ним заявою, тоді ж Петрушка повідомив, що після звільнення займе вищу посаду.
Сьогодні, 21 січня стало відомо, що чиновник перейшов працювати до Закарпатської ОДА. На сайті облдержадміністрації у розділі керівництво з'явилося ім'я ексочільника Берегівської РДА.
Нагадаємо, 20 січня Володимир Зеленський звільнив ще трьох голів РДА, зокрема, розпорядженням №9/2021-рп президент звільнив Іштвана Петрушку з посади голови Берегівської РДА Закарпатської області.