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26 января 2021, 14:48 96

Кабмин выделил 879 млн грн на выплаты чиновникам ликвидированных районов

26 января 2021, 14:48 96
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Соответствующее распоряжение принято сегодня во время заседания Правительства
Соответствующее распоряжение принято сегодня во время заседания Правительства
Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины распределил 879 млн грн облгосадминистрациям для обеспечения отдельных расходов, связанных с ликвидацией районов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Правительство перераспределило часть бюджетных назначений, а именно 879 млн грн, предусмотренных в государственном бюджете по общегосударственным расходам Министерству финансов для обеспечения отдельных расходов, связанных с ликвидацией районов, - говорится в сообщении.

В министерстве добавляют, что речь идет о количестве сотрудников, которые предупреждены о высвобождении, которым необходимо выплатить выходное пособие и которые получат денежную компенсацию за неиспользованные отпуска.

Так, переданные областным государственным администрациям средства направлены на выплату работникам районных государственных администраций, которые реорганизуются: заработной платы, состоящей из должностного оклада, надбавки за ранг и выслугу лет; выходного пособия; денежной компенсации за неиспользованные отпуска работникам, которые высвобождаются.

Сообщается, что распределение части бюджетных назначений произведено по единым подходам с учетом среднемесячной заработной платы для райгосадминистраций, учтенной на 2021 год, и количественных показателей, предоставленных облгосадминистрациям по установленным постановлением правительства формам.

Как сообщалось ранее относительно реорганизации РГА, их количество уменьшится втрое, а ЦПАУ будут работать как и раньше. Минцифры уверяет, что процесс реорганизации не отразится на качестве админуслуг.

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