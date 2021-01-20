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20 січня 2021, 16:31 215

Володимир Зеленський звільнив ще трьох голів РДА

20 січня 2021, 16:31 215
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Чиновників було звільнено, оскільки вони написали заяви про відставку
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Берегівської РДА у Закарпатській області, Яворівської РДА у Львівській та Кельменецької РДА у Чернівецькій області.

Розпорядження глави держави від 20 січня опубліковані на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Так, розпорядженням №11/2021-рп Зеленський звільнив Богдана Олійника з посади голови Кельменецької РДА Чернівецької області.

Також був звільнений Юрій Шпак з посади голови Яворівської райдержадміністрації Львівської області.

Розпорядженням №9/2021-рп президент звільнив Іштвана Петрушку з посади голови Берегівської РДА Закарпатської області. Петрушка у Facebook подякував колегам, з якими працював останні п'ять років, і натякнув, що займе вищу посаду.

Я не кажу "до побачення", бо далі буде! Радий, що маю можливість працювати і відстоювати інтереси людей та району на вищому рівні", - прокоментував своє звільнення Іштван Петрушка.

Нагадаємо, 18 січня Володимир Зеленський звільнив двох очільників РДА в Запорізькій області, чиновників було звільнено згідно із поданими ними заявами.

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