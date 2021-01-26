В "Слуге народа" планируют решить с назначением Витренко до конца недели

Из-за разговоров о возможном назначении, "слуги" не дошли до обсуждения важных законопроектов

Из-за разговоров о возможном назначении, "слуги" не дошли до обсуждения важных законопроектов

Фото: из открытых источников

На заседании фракции "Слуга народа", которая состоялась вчера вечером, затянулось обсуждение вопроса возможного назначения министром энергетики Юрия Витренко. Из-за этого нардепы не дошли до обсуждения важных законопроєктів.

Как передает RegioNews, об этом заявил председатель партии Александр Корниенко по итогам заседания.

Относительно повестки дня фракции. Были серьезные дискуссии, поэтому мы фактически не дошли до рассмотрения законопроектов. Возможно будем делать это или завтра потому что в рабочем режиме. Первый вопрос - это общение с Витренко, оно заняло около 1,5 часа", - сказал Корниенко.

По его словам, сейчас "слуги" собирают подписи за выдвижение Витренко как кандидата на должность министра энергетики. Для этого среди "Слуг народа” нужно собрать 173 голоса.

Далее, завтра-послезавтра, мы отправляем представление Шмыгалю, а он вносит его в ВР как пакет документов. Таким образом голосования за Витренко может быть либо в среду, либо в четверг или в пятницу. Завтра точно не может быть", - добавил Корниенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа". На нем собирались рассматривать вопрос Дубинского и назначения Витренко. Впоследствии стало известно, что встреча Зеленского с фракцией закончилась.

На встрече Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться, а Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".