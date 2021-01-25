У Херсоні вшосте мітингували проти підвищення тарифів

Мешканці міста скаржаться, що не можуть сплачувати комунальні послуги за новими платіжками

Мешканці міста скаржаться, що не можуть сплачувати комунальні послуги за новими платіжками

Фото: Суспільне

25 січня у Херсоні на площі Свободи вже вшосте зібралися місцеві мешканці на мітинг проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Відомо, що у заході взяли участь близько 60 людей, за словами організаторів акції, вони зібралися сьогодні, щоб обрати компетентних людей від громади, які мали б повноваження розбиратися у процесі ціноутворення на комунальні послуги на місцях.

Як повідомив заступник начальника Херсонського районного управління Нацполіції Андрій Єлісєєв, під час мітингу порушень правопорядку не було зафіксовано.

Ми фіксуємо кожне зібрання у черговій частині в журналі єдиного обліку і далі вже проводимо перевірку", - повідомив він.

Нагадаємо, "Тарифний майдан": люди по всій Україні протестують проти підвищення цін (ФОТО).

На Харківщині учасники "тарифного" мітингу блокували державну автодорогу.