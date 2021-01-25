У Херсоні вшосте мітингували проти підвищення тарифів
25 січня у Херсоні на площі Свободи вже вшосте зібралися місцеві мешканці на мітинг проти підвищення тарифів на комунальні послуги.
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
Відомо, що у заході взяли участь близько 60 людей, за словами організаторів акції, вони зібралися сьогодні, щоб обрати компетентних людей від громади, які мали б повноваження розбиратися у процесі ціноутворення на комунальні послуги на місцях.
Як повідомив заступник начальника Херсонського районного управління Нацполіції Андрій Єлісєєв, під час мітингу порушень правопорядку не було зафіксовано.
Ми фіксуємо кожне зібрання у черговій частині в журналі єдиного обліку і далі вже проводимо перевірку", - повідомив він.
Нагадаємо, "Тарифний майдан": люди по всій Україні протестують проти підвищення цін (ФОТО).
На Харківщині учасники "тарифного" мітингу блокували державну автодорогу.