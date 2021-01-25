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25 січня 2021, 19:16 59

У Херсоні вшосте мітингували проти підвищення тарифів

25 січня 2021, 19:16 59
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Мешканці міста скаржаться, що не можуть сплачувати комунальні послуги за новими платіжками
Мешканці міста скаржаться, що не можуть сплачувати комунальні послуги за новими платіжками
Фото: Суспільне
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25 січня у Херсоні на площі Свободи вже вшосте зібралися місцеві мешканці на мітинг проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Відомо, що у заході взяли участь близько 60 людей, за словами організаторів акції, вони зібралися сьогодні, щоб обрати компетентних людей від громади, які мали б повноваження розбиратися у процесі ціноутворення на комунальні послуги на місцях.

Як повідомив заступник начальника Херсонського районного управління Нацполіції Андрій Єлісєєв, під час мітингу порушень правопорядку не було зафіксовано.

Ми фіксуємо кожне зібрання у черговій частині в журналі єдиного обліку і далі вже проводимо перевірку", - повідомив він.

Нагадаємо, "Тарифний майдан": люди по всій Україні протестують проти підвищення цін (ФОТО).

На Харківщині учасники "тарифного" мітингу блокували державну автодорогу.

тарифи протест митинг Херсон акції протесту
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