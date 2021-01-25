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25 января 2021, 19:16 113

В Херсоне в шестой раз митинговали против повышения тарифов

25 января 2021, 19:16 113
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Жители города жалуются, что не могут оплачивать коммунальные услуги по новым платежкам
Жители города жалуются, что не могут оплачивать коммунальные услуги по новым платежкам
Фото: Суспільне
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25 января в Херсоне на площади Свободы уже в шестой раз собрались местные жители на митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Известно, что в мероприятии приняли участие около 60 человек, по словам организаторов акции, они собрались сегодня, чтобы выбрать компетентных людей от общины, которые имели бы полномочия разбираться в процессе ценообразования на коммунальные услуги на местах.

Как сообщил заместитель начальника Херсонского городского управления Нацполиции Андрей Елисеев, во время митинга нарушений правопорядка не было зафиксировано.

Мы фиксируем каждое собрание в дежурной части в журнале единого учета и дальше уже проводим проверку", - сообщил он.

Напомним, "Тарифный майдан": люди по всей Украине протестуют против повышения цен (ФОТО).

На Харьковщине участники "тарифного" митинга блокировали государственную трассу.

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