В Херсоне в шестой раз митинговали против повышения тарифов

Жители города жалуются, что не могут оплачивать коммунальные услуги по новым платежкам

Жители города жалуются, что не могут оплачивать коммунальные услуги по новым платежкам

Фото: Суспільне

25 января в Херсоне на площади Свободы уже в шестой раз собрались местные жители на митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Известно, что в мероприятии приняли участие около 60 человек, по словам организаторов акции, они собрались сегодня, чтобы выбрать компетентных людей от общины, которые имели бы полномочия разбираться в процессе ценообразования на коммунальные услуги на местах.

Как сообщил заместитель начальника Херсонского городского управления Нацполиции Андрей Елисеев, во время митинга нарушений правопорядка не было зафиксировано.

Мы фиксируем каждое собрание в дежурной части в журнале единого учета и дальше уже проводим проверку", - сообщил он.

Напомним, "Тарифный майдан": люди по всей Украине протестуют против повышения цен (ФОТО).

На Харьковщине участники "тарифного" митинга блокировали государственную трассу.