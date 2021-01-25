В Херсоне в шестой раз митинговали против повышения тарифов
25 января в Херсоне на площади Свободы уже в шестой раз собрались местные жители на митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги.
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
Известно, что в мероприятии приняли участие около 60 человек, по словам организаторов акции, они собрались сегодня, чтобы выбрать компетентных людей от общины, которые имели бы полномочия разбираться в процессе ценообразования на коммунальные услуги на местах.
Как сообщил заместитель начальника Херсонского городского управления Нацполиции Андрей Елисеев, во время митинга нарушений правопорядка не было зафиксировано.
Мы фиксируем каждое собрание в дежурной части в журнале единого учета и дальше уже проводим проверку", - сообщил он.
Напомним, "Тарифный майдан": люди по всей Украине протестуют против повышения цен (ФОТО).
На Харьковщине участники "тарифного" митинга блокировали государственную трассу.