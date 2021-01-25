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25 січня 2021, 15:59 4

Біля держдачі у Конча-Заспі, де проживає Зеленський, вже посилили охорону

25 січня 2021, 15:59 4
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Сьогодні туди планують навідатися протестувальники
Сьогодні туди планують навідатися протестувальники
Фото: PavlovskyNEWS
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У Києві учасники акції протесту проти підвищення тарифів на газ і електроенергію, які збиралися сьогодні, 25 січня, біля Офісу президента, мають намір продовжити "майдан" біля державної дачі гаранта Володимира Зеленського в Конча-Заспі, де він проживає.

Як пише RegioNews, відповідні фотографії опублікував канал PavlovskyNEWS в Telegram.

Повідомляється, що учасники протесту мають намір привітати президента "з результатом його діяльності", залишивши біля його житла платіжки з рахунками.

За даними каналу, люди почали розходиться після мітингу, багато спустилися метро.

"Як і де збереться заявлена колона — протестувальники не уточнили", — йдеться в повідомленні.

При цьому під саму резиденцію "Конча-Заспа" вже стягнули сили поліції в очікуванні учасників "Тарифного майдану", зазначає канал.

За його даними, представники Управління держохорони перевіряють документи журналістів і записують їх дані.

Нагадаємо, сьогодні під Офісом Зеленського люди вимагали зниження цін на комуналку

Україна
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