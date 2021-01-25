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25 января 2021, 17:22 73

В Украине могут снова ввести "цветные" зоны карантина

25 января 2021, 17:22 73
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Изменения вступят в силу через семь дней после их принятия
Изменения вступят в силу через семь дней после их принятия
Фото: из открытых источников
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Усиленные ограничительные меры во время локдауна показали свою эффективность, поэтому после анализа ситуации в регионах Кабмин может снова ввести адаптивный карантин с делением на "цветные" зоны.

Об этом на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, последние показатели по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием.

В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что эти изменения в случае принятия вступят в силу через семь дней после принятия.

Напомним, Зеленский требует разработать план вакцинации от коронавируса для каждой области, чиновники обещают начать ее уже в феврале этого года.

коронавирус Кабмин Украина карантин Офис президента регионы Совещание зона
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