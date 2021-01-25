Протестующие прибыли в Конча-Заспу, где живет Зеленский: оставили ему платежки за коммуналку

Протестующие потребовали моратория на повышение тарифов

Протестующие потребовали моратория на повышение тарифов

Фото: Telegram-канал "Политика Страны".

В понедельник, 25 января, участники тарифного майдана прибыли к госдаче Зеленского в Конча-Заспе.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".

Сообщается, что протестующие провели митинг и потребовали моратория на повышение тарифов.

После этого бросили несколько платежек под забор дачной территории, которая оцеплена полицией.

Также организаторы протеста заявили, что если президент их не услышит, то завтра, 26 января, они заблокируют проезд по трассе Киев - Харьков.

Напомним, сегодня под Офисом Зеленского люди требовали снижения цен на коммуналку.