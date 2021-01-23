Вісім разів окупанти порушували режим "тиші" на Донбасі від початку доби

Стріляли з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

Стріляли з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

Фото з відкритих джерел

Протягом поточної доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Сьогодні бойовики стріляли в районі відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Північ" (неподалік Південного) та "Схід" (поблизу Гнутова, Водяного, Авдіївки та Опитного).

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Гнутове ворог двічі відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів – ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета, - повідомляють у штабі ООС.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 36 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Як повідомлялося, вранці на Донбасі від початку доби спостерігалася "тиша". За минулу добу режим припинення вогню порушували шість разів.