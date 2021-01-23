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На Донбасі від початку доби – "тиша"
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23 січня 2021, 10:23 47

На Донбасі від початку доби – "тиша"

23 січня 2021, 10:23 47
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За минулу добу режим припинення вогню порушували шість разів
За минулу добу режим припинення вогню порушували шість разів
Фото з відкритих джерел
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Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Від початку поточної доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Протягом минулої доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, - повідомляють в ООС.

З підствольного гранатомета стріляли по українських позиціях окупанти біля Водяного на Приазов'ї, стрілецьку зброю застосовували в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка, неподалік Опитного вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Поруч з Новолуганським працював ворожий снайпер, а поблизу Шумів російсько-окупаційні війска випустили декілька черг зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Як повідомлялося, станом на минулий вечір на Донбасі: чотири порушення режиму "тиші". Серед українських воїнів бойових втрат немає.

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