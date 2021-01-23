На Донбассе с начала суток – "тишина"

За минувшие сутки режим прекращения огня шесть раз нарушали

За минувшие сутки режим прекращения огня шесть раз нарушали

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От начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

От начала текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В течение минувших суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, - сообщают в ООС.

Из подствольного гранатомета стреляли по украинским позициям оккупанты у Водяного на Приазовье, применяли стрелковое оружие в районе населенных пунктов Новоселовка-2, Авдеевка, неподалеку Опитного вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Рядом с Новолуганским работал вражеский снайпер, а вблизи Шумов российско-оккупационные войска выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Как сообщалось, по состоянию на прошлый вечер на Донбассе: четыре нарушения режима "тишины". Среди украинских воинов боевых потерь нет.