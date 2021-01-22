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22 січня 2021, 09:00 19

"Будемо спостерігати": в соцмережах відреагували на призначення Скічко головою Черкаської ОДА

22 січня 2021, 09:00 19
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Новому голові ОДА належить вирішити безліч питань з місцевими елітами, чиновниками та правоохоронцями
Новому голові ОДА належить вирішити безліч питань з місцевими елітами, чиновниками та правоохоронцями
Фото: з відкритих джерел
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У соціальних мережах бурхливо відреагували на призначення молодого нардепа від "Слуги народу" керівником Черкаської ОДА. Хтось жартував, хтось радів за політика, а дехто всім серцем йому співчував, тому, що "заздрити нема чому".

Реакцію користувачів соцмереж зібрали в RegioNews.

Саме останньої думки дотримується політтехнолог Дмитро Раімов: "Здається круто - 29 років і такий стрибок. Але ні. Хочу побажати Олександру сил", - пише він у Facebook.

На думку технолога, Скічко чекають і чиновники, які будуть підривати його ініціативи й саботувати всі, і "менти" з силовиками, які там "тримають наркоту і контрабанду". А також місцеві ЗМІ, готові "порубати в салат", дивляться і корупціонери.

Це не щастя. Це тебе викинули з літака туди, де ні друзів, ні Офісу, ні самого гаранта. Там і один, і самотній. Чи розіб'єшся. Або навчишся літати. Ось тобі "подарунок", - резюмує Раімов.

Водночас на думку шеф-редактора Lb.ua Соні Кошкіної, Скічко зумів себе проявити в позитиві за півтора року з моменту обрання народним депутатом.

На відміну від багатьох своїх колег, кого "зелений ліфт" виніс не просто вгору, а пробив ними стелю, та так вони від струсу мозку і загинули (як особистості - точно), що по заслузі... Скічко зумів себе проявити в позитиві. Тим приємніше було здивування", - констатує Кошкіна.

За її словами, Олександр Скічко "дійсно займався округом. Працював у Раді. Не влазив у партійні інтриги. Не щурів, не випинав себе, не поров херні".

"Якщо за півтора року людина робить великий крок вперед, не бачу нічого поганого в тому, щоб це визнати й сказати вголос", - вважає вона.

Багато користувачів соцмереж з цікавістю сприйняли новину про призначення Скічко головою ОДА.

"А ви уявляєте, якщо він візьме і всіх здивує?", - пише користувач Людмила.

"А вам потрібен старий корумпований жирний кнур, який ще при Брежнєві починав?" - обурюється користувач Тетяна у відповідь на посаду, що "таких голів ОДА у нас ще не було".

Узгодження Кабміном кандидатури Скічко в день інавгурації президента США Джо Байдена також не залишилося непоміченим.

Ще креативи від користувачів соцмереж на тему призначення Скічко головою Черкаської ОДА:

Нагадаємо, 20 січня Кабмін погодив призначення нардепа Скічка на посаду голови Черкаської ОДА

Раніше повідомлялось, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.

Читайте також: Скічко Олександр. Кандидат на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. Досьє

Кабмін Черкаси соцмережі інтернет ОДА Кандидат Олександр Скічко
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