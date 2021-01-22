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22 января 2021, 09:00 22

"Будем наблюдать": в соцсетях отреагировали на назначение Скичко главой Черкасской ОГА

22 января 2021, 09:00 22
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Новому главе ОГА предстоит решить множество вопросов с местными элитами, чиновниками и правоохранителями
Новому главе ОГА предстоит решить множество вопросов с местными элитами, чиновниками и правоохранителями
Фото: из открытых источников
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В социальных сетях бурно отреагировали на назначение молодого нардепа от "Слуги народа" руководителем Черкасской ОГА. Кто-то шутил, кто-то радовался за политика, а кто-то всем сердцем ему сочувствовал, так как "завидовать нечему".

Реакцию пользователей соцсетей собрали в RegioNews.

Именно последнего мнения и придерживается политтехнолог Дмитрий Раимов: "Кажется круто - 29 лет и такой прыжок. Но нет. Хочу пожелать Александру сил", - пишет он в Facebook.

По мнению технолога, Скичко ждут и чиновники, которые будут подрывать его инициативы и саботировать все, и "менты" с безопасниками, которые там "держат наркоту и контрабанду". А также местные СМИ, готовые "порубать в салат", смотрящие и коррупционеры.

Это не счастье. Это тебя выкинули из самолета туда, где ни друзей, ни Офиса, ни самого гаранта. Там и один, и одинок. Или разобьёшься. Или научишься летать. Вот тебе "подарок", - резюмирует Раимов.

В то же время, по мнению шеф-редактора Lb.ua Сони Кошкиной, Скичко сумел себя проявить в позитиве за полтора года с момента избрания народным депутатом.

В отличие от очень многих своих коллег, кого "зеленый лифт" вынес не просто вверх, а пробил ими потолок, да так они от сотрясения мозга и погибли (как личности - точно), что поделом... Скичко сумел себя проявить в позитиве. Тем приятнее было удивление", - констатирует Кошкина.

По ее словам, Александр Скичко "действительно занимался округом. Работал в Раде. Не влезал в партийные интриги. Не крысил, не выпячивал себя, не порол херни".

"Если за полтора года человек делает большой шаг вперед, не вижу ничего зазорного в том, чтоб это признать и сказать вслух", - считает она.

Многие пользователи соцсетей с интересом восприняли новость о назначении Скичко главой ОГА.

"А вы представляете, если он возьмет и всех удивит?", - пишет пользователь Людмила.

"А вам нужен старый коррумпированный жирный хряк, который еще при Брежневе начинал?" - возмущается пользователь Татьяна в ответ на пост, что "таких глав ОГА у нас еще не было".

Согласование Кабмином кандидатуры Скичко в день инаугурации президента США Джо Байдена также не осталось незамеченным.

Еще креативы от пользователей Соцсетей по теме назначения Скичко главой Черкасской ОГА:

Напомним, 20 января Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.

Читайте также: Скичко Александр. Кандидат на пост главы Черкасской областной государственной администрации. Досье

Кабмин Черкассы соцсети интернет ОГА Кандидат Александр Скичко
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