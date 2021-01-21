На Донбасі бойовики стріляли з гранатометів і запускали безпілотники - штаб
Протягом поточної доби, 21 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews
Так, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці надали адекватну відповідь”, - йдеться в повідомленні.
Також за даними штабу, неподалік Мар’їнки та Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників, які перетнули лінію розмежування.
Обидва БпЛА були подавлені нашими засобами РЕБ. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає”, - додали в штабі ООС.
Нагадаємо, минулої доби Нна Донбасі бойовики двічі обстріляли сили ООС, одлин український військовий отримав поранення.