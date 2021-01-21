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На Донбасі бойовики двічі обстріляли сили ООС: український військовий отримав поранення
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21 січня 2021, 08:11 38

На Донбасі бойовики двічі обстріляли сили ООС: український військовий отримав поранення

21 січня 2021, 08:11 38
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Бойовики вели обстріл поблизу Старогнатівки
Бойовики вели обстріл поблизу Старогнатівки
Фото: штаб ООС
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Протягом минулої доби, 20 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських військових з великокаліберного кулемета та снайперської зброї.

Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів", - зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 21 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше бойовики вели обстріл поблизу Водяного та Південного.

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