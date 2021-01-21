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На Донбассе боевики стреляли из гранатометов и запускали беспилотники - штаб
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21 января 2021, 18:34 9

На Донбассе боевики стреляли из гранатометов и запускали беспилотники - штаб

21 января 2021, 18:34 9
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Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами
Фото: из открытых источников
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В течение суток, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews

Так, недалеко от населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские военнослужащие оказали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Также по данным штаба, неподалеку Марьинки и Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет вражеских беспилотников, которые пересекли линию разграничения.

Оба БПЛА были подавлены нашими средствами РЭБ. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики дважды обстреляли силы ООС, один украинский боец получил ранение.

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