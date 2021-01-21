На Закарпатті поліція і Нацгвардія посилили патрулювання
Також до патрулювань залучать кінологів
Також до патрулювань залучать кінологів
У Закарпатській області Нацполіція і Національна гвардія посилили патрулювання. До патрулювань залучать навіть кінологів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної поліції.
Будуть посилені й піші патрулі.
"Закарпатці частіше "матимуть справу" з кінологами, адже ці спеціалісти зі своїми чотирилапими вихованцями додатково пильнуватимуть міста та села. Посилиться перевірка нетверезих, підозрілих людей, сумнівних транспортних засобів, законослухняні громадяни відчуватимуть більшу безпеку", - запевняють правоохоронці.
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