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21 січня 2021, 11:57 5

На Закарпатті поліція і Нацгвардія посилили патрулювання

21 січня 2021, 11:57 5
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Також до патрулювань залучать кінологів
Також до патрулювань залучать кінологів
Фото з відкритих джерел
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У Закарпатській області Нацполіція і Національна гвардія посилили патрулювання. До патрулювань залучать навіть кінологів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Будуть посилені й піші патрулі.

"Закарпатці частіше "матимуть справу" з кінологами, адже ці спеціалісти зі своїми чотирилапими вихованцями додатково пильнуватимуть міста та села. Посилиться перевірка нетверезих, підозрілих людей, сумнівних транспортних засобів, законослухняні громадяни відчуватимуть більшу безпеку", - запевняють правоохоронці.

Нагадаємо, в Україну із РФ намагались завезти контрабандні COVID-тести на 9 мільйонів

Закарпаття
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