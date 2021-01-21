У Херсоні чиновниці міськради вручили підозру у зловживанні службовим становищем

Через її дії бюджет міста зазнав збитків на 150 тисяч

Через її дії бюджет міста зазнав збитків на 150 тисяч

Фото: з відкритих джерел

Начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун повідомив, що поліцейські зібрали достатню доказову базу злодіянь чиновниці та вручили їй підозру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю впродовж восьми років орендувало приміщення, які є комунальною власністю міської територіальної громади.

Чиновниця, зловживаючи службовим становищем та з метою одержання неправомірної вигоди, без законних на те підстав прийняла незаконне рішення про повернення сплачених за 7 років за оренду приміщення коштів на рахунок товариства-орендодавця.

Йдеться про майже 150 тисяч гривень. Чиновниця підробила кілька документів, які засвідчували, що між ТОВ та міськрадою не було договірних відносин на оренду приміщення, а кошти були перераховані помилково", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, бюджет міста зазнав збитків на 150 тисяч гривень.

Тепер жінці загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років чи позбавленням волі на той самий строк.

Як повідомлялося, вчора суд відправив під нічний домашній арешт підозрювану в сепаратизмі Нелю Штепу.