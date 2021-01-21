Уволенный Зеленским экс-глава Береговской РГА стал заместителем председателя ОГА

После увольнения он сообщал, что займет более высокую должность

После увольнения он сообщал, что займет более высокую должность

Фото: из открытых источников

Бывший председатель Береговской районной государственной администрации Иштван Петрушка, которого президент Владимир Зеленский уволил с должности 20 января, перешел работать в Закарпатскую областную администрацию.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Зеленский уволил чиновника в соответствии с поданным им заявлением, тогда же Петрушка сообщил, что после увольнения займет более высокую должность.

Сегодня, 21 января стало известно, что чиновник перешел работать в Закарпатскую ОГА. На сайте облгосадминистрации в разделе руководство появилось имя экс-главы Береговской РГА.

Напомним, 20 января Владимир Зеленский уволил еще трех председателей РГА, в частности, распоряжением №9/2021-рп президент уволил Иштвана Петрушку с должности председателя Береговской РГА Закарпатской области.