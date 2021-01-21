Заступника голови РДА на Дніпропетровщині підозрюють у привласненні 4,3 млн

Він привласнив гроші під час проведення інвентаризації земель району

Він привласнив гроші під час проведення інвентаризації земель району

Фото з відкритих джерел

Заступнику голови однієї з райдержадміністрацій Дніпропетровської області та його спільникам повідомили про підозру у привласненні 4,3 млн грн під час проведення інвентаризації земель району.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Нацполіції

"Спільно з підприємцем та інженером-землевпорядником вони привласнили 4,3 млн грн під час проведення інвентаризації земель району. На момент учинення злочину посадовець виконував обов’язки голови райдержадміністрації", - зауважили в поліції.

Повідомляється, що тодішній голова РДА вплинув на членів тендерного комітету для перемоги в закупівлі підконтрольного підприємства.

Відтак, у січні 2019 року РДА та ФОП уклали договір про проведення інвентаризації земель сільгосппризначення. Вартість робіт склала 4,3 млн грн, а виконавцем була субпідрядна організація, де працював згаданий інженер-землевпорядник.

Згодом з’ясувалося, що погоджена в. о. голови РДА документація не відповідала вимогам закону. Зокрема, частина закуплених послуг була виконана раніше, у кошторисі робіт посилалися на нечинні документи, а РДА взагалі не мала права проводити грошову оцінку земель державної та комунальної власності.

Крім того, керівник субпідрядної організації не знав про виконання будь-яких робіт та не підписував про це жодних документів. А всі папери завірив інженер-землевпорядник, скориставшись печаткою субпідрядної організації.

У результаті державі було завдано 4,3 млн грн збитків.

Дізнавшись про можливість перевірки згаданої документації, зловмисники спробували погодити її в Держслужбі з питань геодезії, картографії та кадастру, але отримали 41 відмову.

19 січня трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, українському чиновнику загрожує 12 років в'язниці за продаж скрапленого газу на 25 млн грн.