13:19  21 січня
У МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках
11:26  21 січня
У Києві в Офіс протидії рейдерству увірвалися активісти
13:44  21 січня
У Раді підтримують легалізацію медичного канабісу - Радуцький
UA | RU
UA | RU
21 січня 2021, 13:59 7

Заступника голови РДА на Дніпропетровщині підозрюють у привласненні 4,3 млн

21 січня 2021, 13:59 7
Читайте также на русском языке
Він привласнив гроші під час проведення інвентаризації земель району
Він привласнив гроші під час проведення інвентаризації земель району
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Заступнику голови однієї з райдержадміністрацій Дніпропетровської області та його спільникам повідомили про підозру у привласненні 4,3 млн грн під час проведення інвентаризації земель району.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Нацполіції

"Спільно з підприємцем та інженером-землевпорядником вони привласнили 4,3 млн грн під час проведення інвентаризації земель району. На момент учинення злочину посадовець виконував обов’язки голови райдержадміністрації", - зауважили в поліції.

Повідомляється, що тодішній голова РДА вплинув на членів тендерного комітету для перемоги в закупівлі підконтрольного підприємства.

Відтак, у січні 2019 року РДА та ФОП уклали договір про проведення інвентаризації земель сільгосппризначення. Вартість робіт склала 4,3 млн грн, а виконавцем була субпідрядна організація, де працював згаданий інженер-землевпорядник.

Згодом з’ясувалося, що погоджена в. о. голови РДА документація не відповідала вимогам закону. Зокрема, частина закуплених послуг була виконана раніше, у кошторисі робіт посилалися на нечинні документи, а РДА взагалі не мала права проводити грошову оцінку земель державної та комунальної власності.

Крім того, керівник субпідрядної організації не знав про виконання будь-яких робіт та не підписував про це жодних документів. А всі папери завірив інженер-землевпорядник, скориставшись печаткою субпідрядної організації.

У результаті державі було завдано 4,3 млн грн збитків.

Дізнавшись про можливість перевірки згаданої документації, зловмисники спробували погодити її в Держслужбі з питань геодезії, картографії та кадастру, але отримали 41 відмову.

19 січня трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, українському чиновнику загрожує 12 років в'язниці за продаж скрапленого газу на 25 млн грн.

хабар кримінал поліція кримінальна справа Дніпро
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Плюси і мінуси Назаренка: якими є перші результати роботи голови Кіровоградської ОДА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »