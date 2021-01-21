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21 січня 2021, 11:24 4

На Одещині затримали причетного до терористичної діяльності співробітника так званого "МДБ ЛНР"

21 січня 2021, 11:24 4
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Уродженець Луганської області добровільно вступив до лав незаконного збройного формування на окупованій РФ території
Уродженець Луганської області добровільно вступив до лав незаконного збройного формування на окупованій РФ території
Фото СБУ
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СБУ затримала громадянина України, який у так званій «Службі прикордонної охорони МДБ ЛНР» зі зброєю в руках виконував завдання із забезпечення пропускного режиму на КПП «Дякове», через яке на територію України незаконно постачалась російська військова техніка і озброєння.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали на Одещині громадянина України, який проходив службу у створеному і контрольованому російськими спецслужбами так званому "Міністерстві державної безпеки ЛНР".

Оперативники СБ України встановили, що уродженець Луганської області добровільно вступив до лав одного із незаконних збройних формувань на окупованій РФ території Луганщини. Згодом, за сприяння кадрових співробітників псевдоспецслужби, продовжив терористичну діяльність на штатній посаді у так званій "Службі прикордонної охорони МДБ ЛНР". Зі зброєю в руках він виконував завдання із забезпечення пропускного режиму на КПП "Дякове" (тимчасово окупована територія Луганської області на кордоні з Росією), через яке на територію України незаконно постачалась російська військова техніка і озброєння.

Наразі затриманий надає слідчим СБ України інформацію про переміщення військової техніки та озброєння з території Росії на ТОТ Луганської області, персональні дані кадрових російських військовослужбовців і співробітників спецслужб, які курували діяльність членів НЗФ "МДБ ЛНР", іншу важливу інформацію щодо збройної агресії РФ проти нашої держави, - повідомляють в СБУ.

Також перевіряється наявна інформація стосовно причетності затриманого до вчинення тяжких злочинів на тимчасово окупованій території, а саме вбивств і катувань українських військових та мирних громадян.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи здійснювались під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, вчора суд відправив під нічний домашній арешт підозрювану в сепаратизмі Нелю Штепу.

Раніше, 19 грудня, СБУ оголосила підозру шістьом терористам так званої "ЛНР". Їм інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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