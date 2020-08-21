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21 серпня 2020, 13:36 10

Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови САП замість Холодницького

21 серпня 2020, 13:36 10
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Максим Грищук замінив Назара Холодницька на посаді голови САП
Максим Грищук замінив Назара Холодницька на посаді голови САП
Фото: Facebook
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Виконуючим обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було призначено Максима Грищука.

Про це повідомляє видання "Страна.ua” із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Він раніше обіймав посаду першого заступника глави САП. У 2015 році Грищук також претендував на крісло глави відомства але його кандидатура отримала недостатню підтримку членів конкурсної комісії.

Згодом Холодницький призначив Грищука своїм першим заступником. Йому 36 років, він одружений і виховує двох дітей.

Також ЗМІ повідомляють, що причиною звільнення Холодницького міг стати конфлікт з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

Нагадаємо, 21 серпня голова САП Холодницький написав заяву про відставку, він також покидає роботу в органах прокуратури.

призначення звільнення САП прокурор Назар Холодницький
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