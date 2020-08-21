Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови САП замість Холодницького
Максим Грищук замінив Назара Холодницька на посаді голови САП
Максим Грищук замінив Назара Холодницька на посаді голови САП
Виконуючим обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було призначено Максима Грищука.
Про це повідомляє видання "Страна.ua” із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
Він раніше обіймав посаду першого заступника глави САП. У 2015 році Грищук також претендував на крісло глави відомства але його кандидатура отримала недостатню підтримку членів конкурсної комісії.
Згодом Холодницький призначив Грищука своїм першим заступником. Йому 36 років, він одружений і виховує двох дітей.
Також ЗМІ повідомляють, що причиною звільнення Холодницького міг стати конфлікт з генпрокурором Іриною Венедіктовою.
Нагадаємо, 21 серпня голова САП Холодницький написав заяву про відставку, він також покидає роботу в органах прокуратури.
Голова САП Холодницький написав заяву про відставкуВсі новини »
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