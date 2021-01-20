Черкасскую ОГА может возглавить Александр Скичко: что о нем известно

Решение было принято сегодня, 20 января, на заседании Кабмина

Решение было принято сегодня, 20 января, на заседании Кабмина

Фото: из открытых источников

Александр Скичко - украинский политик, народный депутат IX созыва. Родился в 1991 году в городе Черкассы. Окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "международная экономика".

Карьеру начинал в качестве ведущего на телевидении, работал на нескольких украинских телеканалах. В 2017 году был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение" в Киеве. Основатель продакшн-компании "Stream Production".

Во время парламентских выборов 2019 года был избран народным депутатом 9 созыва по 197 округу (Черкасская область) от партии "Слуга народа". Входит в одноименную фракцию.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, глава подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта. Заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Занимается благотворительной деятельностью. В 2018 году принял участие в благотворительном вечере фонда "Таблеточки", на котором удалось собрать более семи миллионов гривен на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Провел благотворительный аукцион "Твори добро", во время которого были собраны средства на приобретение оборудования для Национального института рака.

В 2019 принял участие в благотворительном аукционе, на котором было собрано более 300 тысяч гривен на медицинское оборудование для новорожденных детей Хмельницкой городской больницы.

Напомним, 20 января Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.

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