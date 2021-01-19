Тупицький прокоментував свій недопуск в будівлю КСУ

За словами глави КСУ, ситуацію розслідуватимуть правоохоронці

За словами глави КСУ, ситуацію розслідуватимуть правоохоронці

Фото з відкритих джерел

Глава КСУ Олександр Тупицький поки не знає, як будуть далі розвиватися події. У зв'язку з тим, що його з кількома колегами не пустили до будівлі Конституційного Суду України вже викликано слідчо-оперативну групу.

Про це Тупицький заявив Telegram-каналу "PavlovskyNews", пише RegioNews.

На питання про його подальші дії, глава КСУ сказав: "Залежно від того, як будуть розвиватися події. Я не знаю, чи я буду на роботі, чи я буду акти кожен день складати про те, що мене не допускають до роботи, і писати відповідні заяви".

Тупицький назвав дії держохорони, яка не дає йому можливості зайняти своє робоче місце, перешкоджанням роботи державного діяча і перевищенням повноважень.

За словами глави КСУ, ситуацію розслідуватимуть правоохоронці.

"Проводить розслідування слідчо-оперативна група, яку я викликав", — зазначив Тупицький.

Нагадаємо, сьогодні співробітники Управління державної охорони відмовилися пропускати очільника Конституційного Суду України Олександра Тупицького до будівлі суду.

У КСУ заявили, що це є черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови суду, а також перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи КСУ в цілому.