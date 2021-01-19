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19 січня 2021, 11:38 22

У КСУ прокоментували недопуск Тупицького до будівлі суду

19 січня 2021, 11:38 22
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Там назвали це черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови КСУ
Там назвали це черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови КСУ
Фото з відкритих джерел
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В Конституційному Суді підтвердили, що співробітники Управління державної охорони не пропустили очільника КСУ Олександра Тупицького до будівлі суду.

Про це йдеться в офіційній заяву КСУ у Facebook, пише RegioNews.

"Сьогодні, 19 січня, працівники Управління державної охорони України без повідомлення про причини вкотре не допускають голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького до приміщення Суду та робочого кабінету", – йдеться у повідомленні.

За словами Тупицького, це є черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови КСУ, а також перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи КСУ в цілому.

"Указом президента України Олександр Тупицький відсторонений від посади судді Конституційного Суду України, адміністративні функції як голови Суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ. Нездійснення адміністративних функцій голови суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції", – підсумували у КСУ.

𝙐𝘼𝙀𝙉𝙂 Повідомлення для ЗМІ Сьогодні, 19 січня, працівники Управління державної охорони України без повідомлення про...

Posted by Конституційний Суд України - офіційна сторінка on Tuesday, January 19, 2021

Нагадаємо, сьогодні співробітники Управління державної охорони відмовилися пропускати очільника Конституційного Суду України Олександра Тупицького до будівлі суду.

28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

Україна Конституційний суд КСУ голова охорона
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