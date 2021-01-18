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18 січня 2021, 16:58 8

В Україні вже підготували два літаки для перевезення вакцини від коронавірусу

18 січня 2021, 16:58 8
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У МАУ вважають, що доставка вакцини від COVID авіаційним транспортом є найбільш швидким і надійним способом
У МАУ вважають, що доставка вакцини від COVID авіаційним транспортом є найбільш швидким і надійним способом
Фото з відкритих джерел
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Для перевезення вакцини від COVID в Україні вже підготували два літаки. Ці літаки можуть бути задіяні не тільки для поставок до України.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні компанії "Міжнародні авіалінії України" в Facebook.

Повідомляється, що доставка вакцини від COVID авіаційним транспортом є найбільш швидким і надійним способом з урахуванням дотримання необхідних температурних режимів.

"З метою забезпечення доставки вакцин, авіакомпанія МАУ підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767 для перевезення вакцини як вантажу. З початку дії карантину МАУ перевезла 870 тонн вантажів медичного призначення", - йдеться в повідомленні.

У всьому світі від початку 2021 року розпочалася активна стадія вакцинації населення, яка матиме тенденцію до збільшення...

Posted by Fly UIA on Monday, January 18, 2021

Нагадаємо, раніше нардеп назвав ймовірну ціну вакцини від коронавірусу у приватних клініках.

коронавірус Україна МАУ вакцина літак
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