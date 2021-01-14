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14 січня 2021, 17:34 35

Колишній очільник САП Холодницький захворів на COVID-19

14 січня 2021, 17:34 35
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За його словами, хвороба протікає в легкій формі
За його словами, хвороба протікає в легкій формі
Фото з відкритих джерел
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Колишній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 1 січня заразився коронавірусом.

Як інформує RegioNews, про це він сказав "Українським новинам".

"1 числа діагностували", — сказав ексчиновник.

За його словами, хвороба протікає в легкій формі.

"Пропав тільки нюх і все", — зазначив Холодницький.

Він додав, що вже здав черговий тест і сподівається, що його результат буде негативним.

Раніше повідомлялося, що мер Черкас Бондаренко здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу.

коронавірус Україна САП хвороба Чиновник
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