Колишній очільник САП Холодницький захворів на COVID-19

За його словами, хвороба протікає в легкій формі

За його словами, хвороба протікає в легкій формі

Фото з відкритих джерел

Як інформує RegioNews, про це він сказав "Українським новинам".

"1 числа діагностували", — сказав ексчиновник.

За його словами, хвороба протікає в легкій формі.

"Пропав тільки нюх і все", — зазначив Холодницький.

Він додав, що вже здав черговий тест і сподівається, що його результат буде негативним.

Раніше повідомлялося, що мер Черкас Бондаренко здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу.