Колишній очільник САП Холодницький захворів на COVID-19
За його словами, хвороба протікає в легкій формі
За його словами, хвороба протікає в легкій формі
Колишній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 1 січня заразився коронавірусом.
Як інформує RegioNews, про це він сказав "Українським новинам".
"1 числа діагностували", — сказав ексчиновник.
За його словами, хвороба протікає в легкій формі.
"Пропав тільки нюх і все", — зазначив Холодницький.
Він додав, що вже здав черговий тест і сподівається, що його результат буде негативним.
Раніше повідомлялося, що мер Черкас Бондаренко здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу.
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