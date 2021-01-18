Заместитель главы Херсонской ОГА повторно заразился COVID-19
Он говорит, что повторное заражение протекало тяжелее, чем во время первого заражения
Он говорит, что повторное заражение протекало тяжелее, чем во время первого заражения
Заместитель председателя Херсонской ОГА Вадим Чабан заявил о повторном заражении коронавирусом.
Об этом сообщает издание Kherson.net.ua, передает RegioNews.
Чиновник рассказал, что в его случае не оправдалось утверждение о том, что при повторном заражении болезнь в основном проходит легче.
Он добавил, что одновременно с ним заболела и его дочь, в которой течение болезни тоже был тяжелым.
Первый раз коронавирус "отобрал" у меня не то восемь, не то может девять дней жизни, то во второй - все шестнадцать. К тому же повторно болезнь протекала тяжелее", - рассказал заместитель главы ОГА.
Напомним, бывший глава САП Холодницкий заболел COVID-19, по его словам, болезнь протекает в легкой форме.
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