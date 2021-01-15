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15 января 2021, 18:47 299

Мэр Черкасс Бондаренко решил выписать себе премию 400%

15 января 2021, 18:47 299
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Пока люди протестуют против повышения тарифов, мэру Анатолию Бондаренко планируют утвердить ежемесячное премирование и выплаты на оздоровление и решение бытовых вопросов
Пока люди протестуют против повышения тарифов, мэру Анатолию Бондаренко планируют утвердить ежемесячное премирование и выплаты на оздоровление и решение бытовых вопросов
Фото: из открытых источников
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В Черкассах Департамент управления дел и юридического обеспечения городского совета разработал и зарегистрировал проект решения о начислении в 2021 году премий для мэра города Анатолия Бондаренко в размере 400%.

Об этом сообщает издание 18000.com.ua, передает RegioNews.

В частности, Бондаренко может рассчитывать на получение 100% премии за высокие достижения в труде как руководителю, который непосредственно занимается разработкой проектов нормативно-правовых актов и проводит экспертизу проектов таких актов.

Еще 300% премии ему могут начислить как ежемесячное премирование. Также предусматривается предоставление городскому голове помощи для решения социально-бытовых вопросов. Сумма этой помощи равняется среднемесячной заработной плате.

Кроме того, Анатолий Бондаренко может получить помощь в размере среднемесячной заработной платы для оздоровления и при предоставлении ежегодного отпуска.

За этот проект решения должны проголосовать депутаты Черкасского городского совета, которые утверждают размер надбавок и премии для мэра города.

Напомним, ранее мэр Черкасс Бондаренко публично извинился перед президентом Зеленским, так как проиграл суд по иску против президента.

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