Мэр Черкасс Бондаренко решил выписать себе премию 400%

Пока люди протестуют против повышения тарифов, мэру Анатолию Бондаренко планируют утвердить ежемесячное премирование и выплаты на оздоровление и решение бытовых вопросов

Пока люди протестуют против повышения тарифов, мэру Анатолию Бондаренко планируют утвердить ежемесячное премирование и выплаты на оздоровление и решение бытовых вопросов

Фото: из открытых источников

В Черкассах Департамент управления дел и юридического обеспечения городского совета разработал и зарегистрировал проект решения о начислении в 2021 году премий для мэра города Анатолия Бондаренко в размере 400%.

Об этом сообщает издание 18000.com.ua, передает RegioNews. В частности, Бондаренко может рассчитывать на получение 100% премии за высокие достижения в труде как руководителю, который непосредственно занимается разработкой проектов нормативно-правовых актов и проводит экспертизу проектов таких актов. Еще 300% премии ему могут начислить как ежемесячное премирование. Также предусматривается предоставление городскому голове помощи для решения социально-бытовых вопросов. Сумма этой помощи равняется среднемесячной заработной плате. Кроме того, Анатолий Бондаренко может получить помощь в размере среднемесячной заработной платы для оздоровления и при предоставлении ежегодного отпуска. За этот проект решения должны проголосовать депутаты Черкасского городского совета, которые утверждают размер надбавок и премии для мэра города. Напомним, ранее мэр Черкасс Бондаренко публично извинился перед президентом Зеленским, так как проиграл суд по иску против президента. Читайте также: Бондаренко Анатолий. Городской голова Черкасс. Досье

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