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15 січня 2021, 17:55 1347

Не один мільйон: у КСУ сказали, скільки Тупицький отримав зарплати у 2020 році

15 січня 2021, 17:55 1347
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Середній розмір нарахованого йому доходу (винагороди судді) у 2020 році становить 309 586,25 гривень
Середній розмір нарахованого йому доходу (винагороди судді) у 2020 році становить 309 586,25 гривень
Фото: Сайт КСУ
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Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький за 2020 в середньому отримував щомісяця більш ніж 300 тисяч гривень зарплати.

Як пише RegioNews, про це пресслужба КСУ повідомила у відповідь на запит "Радіо Свобода".

В КСУ повідомили, що не знають деталей про відпустку Тупицького в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Також інформуємо, що загальна сума нарахованого доходу (винагороди судді) Голови Конституційного Суду України Тупицького О. М. за 2020 рік становить 3 715 035,02 гривень. Середній розмір нарахованого йому доходу (винагороди судді) у 2020 році становить 309 586,25 гривень", — йдеться в повідомленні суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося Тупицький відпочивав в Об'єднаних Арабських Еміратах і орендує королівську віллу за 300 тис. грн в добу. Водночас у КСУ заявили, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує майже чверть мільйона.

суд Україна зарплати Конституційний суд КСУ
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